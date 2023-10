Auto contro scooter all’incrocio: in codice giallo al pronto soccorso

Auto contro scooter in via Roma all’incrocio con via Baciocchi e via del Bosco. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10,30 di martedì 10 ottobre quando un automobilista si è andato a scontrare con un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio lo scooterista che è stato soccorso da un’ambulanza della Svs intervenuta sul posto in pochi minuti trasportandolo poi per le ulteriori cure del caso al pronto soccorso in codice giallo.

