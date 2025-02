Auto contro un palo della luce

Foto inviata dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, verso le ore 5, a seguito di un incidente in via D’Alesio zona piazza Mazzini dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un palo della illuminazione pubblica provocandone la caduta sulla carreggiata. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.

