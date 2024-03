Auto danneggiate in Venezia

Un'automobilista, che ringraziamo: "Oltre alla mia nella stessa strada sono almeno altre due le auto prese di mira". A terra, nei pressi dei vetri, sono stati notati dai residenti un cacciavite e un chiusino in ghisa, oggetti che potrebbe essere stati utilizzati per forzare le serrature e spaccare i deflettori

Auto danneggiate in Venezia. Nella foto di una automobilista, che ringraziamo per la disponibilità, una delle vetture prese di mira verosimilmente nella notte tra il 13 e 14 marzo in via dei Floridi. “Me ne sono accorta stamattina alle 8” racconta e quella della donna non sembra sia la sola danneggiata. “Almeno altre due sempre nella stessa via perché ho trovato dei vetri in altri due punti”. A terra, nei pressi dei vetri, sono stati notati dai residenti un cacciavite e un chiusino in ghisa, oggetti che potrebbe essere stati utilizzati per forzare le serrature e spaccare i deflettori.

