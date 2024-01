Auto distrugge un muro all’alba: tre feriti

Il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito contro il muro danneggiandolo notevolmente, come si vede dalle foto inviate alle redazioni dei media dal centro documentazione dei vigili del fuoco. I tre occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale dalla Svs per accertamenti

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno poco prima delle 6 di domenica 21 gennaio per la messa in sicurezza di un muro pericolante parzialmente distrutto da una autovettura in via Leonardo da Vinci poco prima della concessionaria Honda a Livorno.

Il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito contro il muro danneggiandolo notevolmente, come si vede dalle foto inviate alle redazioni dei media dal centro documentazione dei vigili del fuoco. I tre occupanti della vettura, tre giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti da due ambulanze della Svs intervenute dalla sede centrale di via San Giovanni. Per loro si parla di traumi facciali ed altre, per fortuna, piccole ferite, inerenti all’incidente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©