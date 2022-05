Auto finisce nella scarpata: soccorso 87enne

Il recupero del paziente, un anziano di 87 anni alla guida del veicolo, è stato alquanto difficoltoso a causa del dislivello creatosi tra la strada e il bosco sottostante dove è terminato l'autoveicolo. Sul posto Svs, vigili del fuoco e municipale

di Giacomo Niccolini

Pauroso incidente avvenuto la mattina di venerdì 27 maggio in via delle Ghiandaie (in zona Stillo e via del Vecchio Lazzeretto) intorno alle 8,15.

Un’auto è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Da una prima ricostruzione effettuata sembra che la causa possa essere imputata ad un guasto all’impianto frenante. Sul posto sono intervenute le squadre della Svs intervenute insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale. Il recupero del paziente, un anziano di 87 anni alla guida del veicolo, è stato alquanto difficoltoso a causa del dislivello creatosi tra la strada e il bosco sottostante dove è terminato l’autoveicolo. L’uomo è stato quindi soccorso, curato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso, con una diagnosi di politrauma, per ulteriori accertamenti