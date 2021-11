Auto finisce tra le siepi dopo lo scontro

L'incidente è avvenuto in viale della Libertà alle 12,50 di martedì 16 novembre. Sul posto si sono portate tre ambulanze di cui una Svs da via San Giovanni e due della Misericordia di Antignano. Due i feriti che sono stati prima curati e stabilizzati sul posto per poi essere trasportati dai soccorritori al pronto soccorso per ulteriori accertamenti

di Giacomo Niccolini

Scontro violento tra due auto in viale della Libertà avvenuto martedì 16 novembre intorno alle 12.50. Ancora da chiarire la dinamica esatta del sinistro stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Una di queste dopo l’impatto con l’altra macchina è finita tra le siepi che costeggiano il marciapiede all’altezza del civico 53 proprio davanti l’ingresso della banca Intesa San Paolo e per fortuna non ha colpito alcun passante vista l’ora di punta in cui è avvenuto il fatto. Molti i curiosi che si sono portati in strada dopo il rumore fragoroso dovuto dallo schianto. “Ero all’interno del mio negozio – ha commentato il titolare di un esercizio commerciale della strada – quando ho sentito un forte botto e sono subito accorso a vedere cosa fosse accaduto”.

Sul luogo del sinistro anche la polizia municipale i cui agenti sono chiamati a ricostruire e stabilire le cause del sinistro stradale. Traffico a rilento per alcuni minuti.