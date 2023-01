Auto fuori strada all’alba

La persona alla guida, perdendo il controllo, ha sfondato le recinzioni a bordo della carreggiata. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine

Un’auto è finita fuori strada nella notte (come da foto in pagina), per motivi ancora da accertare. Il fatto è accaduto in via Mondolfi intorno alle 5 della mattina. La persona alla guida, perdendo il controllo, ha sfondato le recinzioni a bordo della carreggiata. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine.

