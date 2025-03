Auto fuori strada in via delle Sorgenti

Auto fuori strada in via delle Sorgenti, dopo il bivio di Nugola. E’ accaduto stamattina. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Pubblica Assistenza di Collesalvetti. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato, per fortuna, il conducente fuori dall’abitacolo dell’auto ribaltata.

