Auto fuori strada in via di Popogna

Intervento della Misericordia di Gabbro e vigili del fuoco in via di Popogna località Le Ferriere per una giovane di 16 anni finita fuori strada alla guida di una mini car

Mediagallery

Intervento della Misericordia di Gabbro e vigili del fuoco per soccorrere una ragazza di 16 anni finita fuori strada alla guida di una mini car. E’ accaduto in via di Popogna, direzione Livorno, in località Le Ferriere. I vigili del fuoco l’hanno liberata e affidata ai volontari di Gabbro che l’hanno trasportata al pronto soccorso di Livorno per gli accertamenti del caso.