Auto fuori strada si ribalta sul fianco all’uscita della Variante Livorno Centro

Auto fuori strada in via degli Acquedotti all’uscita della Variante Livorno Centro, direzione sud. È accaduto intorno alle 9.30. Alla guida una donna classe ’97, residente a Pisa, trasportata in codice giallo al pronto soccorso da una ambulanza della Svs intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Uscendo dalla carreggiata la vettura è poi finita nel fossato e si è ribaltata su un fianco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©