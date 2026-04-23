Auto in fiamme in via San Giovanni, il conducente esce e si salva
Il veicolo distrutto dall’incendio. Provvidenziale l’uscita dell’automobilista prima che le fiamme avvolgessero l’auto. I volontari Svs hanno gestito la viabilità in attesa della Polizia Locale
Paura in via San Giovanni, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente è riuscito a scendere dal mezzo in tempo, evitando conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato e spento le fiamme, ormai propagate all’intero veicolo, andato completamente distrutto. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche alcuni volontari della vicina sede della Svs, che si sono occupati della viabilità, regolando il traffico fino all’arrivo della Polizia Municipale, consentendo così ai soccorritori di operare in sicurezza.
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