Auto in fiamme nella notte in via Calatafimi
A dare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati da forti scoppi provenienti dalla strada. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco
In fondo all’articolo il video dell’incendio
Momenti di apprensione nella notte in via Calatafimi, dove una vettura è andata a fuoco. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. “Abbiamo sentito degli scoppi provenienti dalla strada e quando ci siamo affacciati abbiamo visto le fiamme – racconta un abitante – Quando ho chiamato io, mi è stato detto che i vigili del fuoco erano stati già allertati”. L’incendio ha coinvolto anche una delle vetture parcheggiate accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Restano da chiarire i motivi. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.
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