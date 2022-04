Auto in sosta, torna il weekend e tornano i finestrini rotti

Torna il weekend e puntuali come gli orologi svizzeri tornano i furti nella auto in sosta sugli Scali lungo i fossi

Torna il weekend e puntuali come gli orologi svizzeri tornano i furti nella auto in sosta sugli Scali lungo i fossi. Questa volta le macchine prese di mira sono sugli Scali Manzoni, altre volte invece sono state svaligiate le autovetture parcheggiate sugli Scali Olandesi o sugli Scali Saffi. Sembra comunque che i delinquenti abbiano davvero preso di mira questa zona dove in molti la sera parcheggiano prima di trovare riposo dopo una giornata di lavoro. Anche in questo caso finestrini rotti e abitacoli a soqquadro per, forse pochi spiccioli.