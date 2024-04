Auto investe pedone in viale Petrarca: codice rosso

Un'auto ha colpito violentemente un pedone in viale Petrarca, all'altezza del semaforo davanti all'Esselunga, intorno alle 22 di martedì 23 aprile. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso in shock room dai volontari della Svs intervenuti con il medico da via San Giovanni. Sotto shock la donna al volante dell'auto.

Un’auto ha investito un pedone in viale Petrarca, all’altezza del semaforo davanti all’Esselunga, intorno alle 22 di martedì 23 aprile. L’uomo ferito, un sudamericano di circa 65 anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso da un’ambulanza della Svs con medico a bordo intervenuta da via San Giovanni. Il paziente, arrivato all’ospedale in codice rosso, ha riportato un grave trauma cranico.

Le sue condizioni hanno destato non poche preoccupazioni ai primi soccorritori che hanno allertato così la shock room del pronto soccorso. Sotto shock la donna al volante dell’auto, soccorsa anch’essa dai volontari della Svs. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente e raccogliere tutte le informazioni utili per poter far luce sul sinistro.

