Auto nel canale lungo l’Arnaccio

All'arrivo dei soccorsi, la scoperta: all'interno dell'abitacolo per fortuna non c'era già più nessuno. L'auto era finita nel Canale Imperiale lungo la strada statale Arnaccio, all'altezza del Biscottino, e i due occupanti verosimilmente erano già riusciti ad uscire da soli dopo l'incidente

Auto nel Canale Imperiale lungo la strada statale Arnaccio, all’altezza del Biscottino. E’ accaduto nel corso della notte tra il 16 e 17 febbraio perché, come racconta la squadra con medico a bordo della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, “quando siamo arrivati noi intorno alle 8 di stamattina, allertati a seguito della segnalazione di un automobilista di passaggio al 112 NUE, all’interno dell’auto abbiamo scoperto che non vi era nessuno. Per fortuna”. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Cascina con una squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) e due pattuglie della polizia municipale. I due occupanti verosimilmente erano già riusciti ad uscire da soli dopo l’incidente.

