Auto ribaltata a Vicarello

Sul posto in via Galilei la Misericordia di Vicarello e la Pubblica Assistenza di Collesalvetti che ha trasportato l'automobilista al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Auto ribaltata stamattina in via Galileo Galilei a Vicarello. Sul posto è sopraggiunta per prima la Misericordia di Vicarello, data la vicinanza con la sede dell’associazione, e subito dopo è arrivata la Pubblica Assistenza di Collesalvetti che ha trasportato l’automobilista al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi: