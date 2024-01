Auto ribaltata ai Tre Ponti

Il conducente non risulta abbia riportato danni. Sul posto anche il 118 e la polizia municipale per i rilievi

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 17.50 in seguito ad un incidente stradale che, per cause in accertamento, ha provocato il ribaltamento di un’auto che transitava in località Tre Ponti. Il conducente non risulta abbia riportato danni. Sul posto anche il 118 e la polizia municipale per i rilievi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©