Auto ribaltata all’alba: giovane estratto dall’abitacolo

Soccorso un 34enne che ha perso il controllo della sua auto rientrando a casa al rientro dal turno notturno di lavoro. Sul posto Svs, Misericordia di Vicarello e vigili del fuoco

Un giovane di 34 anni si è cappottato con la sua macchina all’altezza del Cimitero di Nugola intorno alle 6 del mattino di mercoledì 1° giugno. Il 34enne, come ha spiegato ai soccorritori, stava rientrando a casa dal turno di notte. Sul posto un’ambulanza della Svs con medico a bordo, i vigili del fuoco e la Misericordia di Vicarello. Sono stati i pompieri ad estrarlo dall’abitacolo dal quale non riusciva ad uscire. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Livorno per accertamenti dai volontari della Svs.