Auto ribaltata in via Aurelia

E' accaduto all'altezza della raffineria di Stagno. Sul posto una ambulanza della Misericordia di Livorno con medico e la polizia stradale

Auto ribaltata nella notte. E’ accaduto in via Aurelia, all’altezza della raffineria di Stagno intorno alle 2,20 del 13 febbraio. Sul posto una ambulanza della Misericordia di Livorno con medico e la polizia stradale. I due occupanti non avrebbero riportato gravi conseguenze.