Auto ribaltata in via delle Grazie, patente sospesa per i due automobilisti coinvolti nell’incidente

Uno dei due automobilisti è stato denunciato in stato di libertà (tasso alcolemico di 1,2 mg/l), mentre l’altro è stato multato di oltre 500 euro. Per entrambi patente sospesa e veicoli sottoposti a fermo. Per fortuna tutti gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto Svs con medico a bordo e vigili del fuoco

Incidente all’incrocio tra via delle Grazie e via Calzabigi. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio intorno alle 4,30. Coinvolte due auto con a bordo alcuni giovani. Una delle due auto si è ribaltata. Sul posto Svs con medico a bordo e vigili del fuoco. Per fortuna tutti gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Soccorsa e trasportata all’ospedale per accertamenti una ragazza. In un comunicato stampa, inviato dall’Arma il 26 febbraio, si legge che i carabinieri hanno accertato che entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si erano messi alla guida dopo aver abusato di alcol: uno dei due automobilisti, avendo un tasso alcolemico di 1,2 mg/l, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente con una multa di oltre 500 euro. Per entrambi patente sospesa e veicoli sottoposti a fermo.

