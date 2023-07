Auto ribaltata in via di Levante

Auto ribaltata nella in via di Levante. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con medico della Misericordia di Livorno insieme alla polizia municipale. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il conducente fuori dall’auto, seduto, cosciente, con traumi agli arti superiori e inferiori. L’automobilista, 20 anni, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

