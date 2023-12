Auto ribaltata in via di Montenero

Auto ribaltata in via di Montenero. E' accaduto il 2 dicembre. Sul posto la Misericordia di Montenero con infermiere e i vigili del fuoco

Auto ribaltata in via di Montenero. E’ accaduto il 2 dicembre. Sul posto la Misericordia di Montenero con infermiere e i vigili del fuoco per liberare la persona rimasta incastrata nell’abitacolo. L’uomo, 69 anni, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©