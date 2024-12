Auto ribaltata in via di Popogna intorno alle ore 20

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 20, in seguito ad una vettura ribaltata, per motivi da accertare, in via di Popogna zona Kayser. Il conducente, un ragazzo, per fortuna non grave, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso da una ambulanza della Misericordia Livorno Sud intervenuta insieme all’automedica. Sul posto anche la polizia municipale.

