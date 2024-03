Auto ribaltata in via Machiavelli

E' accaduto oggi pomeriggio alla Rosa. Nel sinistro è rimasta coinvolta un'altra vettura

Auto ribaltata in via Machiavelli alla Rosa. E’ accaduto oggi intorno a metà pomeriggio. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’altra vettura. Sul posto 118 con Misericordia Livorno Sud e Misericordia di Montenero, vigili del fuoco e polizia municipale. Trasportate in pronto soccorso con traumi lievi, per fortuna, due ragazze.

Condividi:

Riproduzione riservata ©