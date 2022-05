Auto ribaltata in via Meucci

Circolazione rallentata a Coteto. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco, Svs e Misericordia di Livorno

Auto ribaltata in via Meucci poco prima del semaforo viale Petrarca-viale Boccaccio. Quanto accaduto, nel pomeriggio del 30 maggio, ha inevitabilmente creato alcuni rallentamenti alla circolazione in Coteto. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco, Svs e Misericordia di Livorno con medico a bordo. Dopo essersi ribaltata la vettura ha urtato il lunotto posteriore di un’altra auto. All’ospedale un uomo e una donna alla 35esima settimana di gravidanza. Per fortuna niente di grave. L’area dell’accaduto è stata circoscritta con i nastri bianchi e rossi.