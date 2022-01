Auto ribaltata in via Pian di Rota

Sul posto tre Svs, vigili del fuoco, polizia e municipale. Tre feriti per fortuna non gravi

Auto ribaltata in via Pian di Rota, al Picchianti. E’ accaduto intorno alle 14,30 del 28 gennaio. Sul posto tre ambulanze della Svs, di cui una con medico a bordo, vigili del fuoco, che per fortuna non hanno dovuto estrarre il conducente che era già fuori dell’abitacolo al loro arrivo, polizia che ha regolato la viabilità in attesa della polizia municipale, e polizia municipale per la viabilità e la ricostruzione della dinamica. Coinvolta anche un’altra vettura. Tre le persone rimaste ferite: l’automobilista alla guida della vettura ribaltata, e due nell’altra auto. Non sarebbero, per fortuna, in gravi condizioni. Traffico a rilento. I vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza dell’auto ribaltata.