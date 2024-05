Auto ribaltata in via Salvatore Orlando

Sul posto un'ambulanza della Svs con medico a bordo e la polizia municipale

Auto ribaltata in via Salvatore Orlando. Sul posto, intorno alle 17 di oggi, un’ambulanza della Svs con medico a bordo e polizia municipale. La squadra della Svs ha trasportato al pronto soccorso una automobilista, cosciente, classe ’59 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero, per fortuna, gravi.

