Auto ribaltata in via San Carlo

È accaduto nella serata del 15 aprile per cause in corso di accertamento

Auto ribaltata in via San Carlo all’altezza di Vicolo San. Vincenzo. È accaduto nella serata del 15 aprile per cause in corso di accertamento. Sul posto due ambulanze, di cui una con medico, della Misericordia di Livorno.

