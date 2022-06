Auto ribaltata in viale Italia

E' accaduto nei pressi dell'ingresso dell'ippodromo. Illeso per fortuna l'automobilista. Sul posto i motociclisti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Auto ribaltata in viale Italia. E’ accaduto nei pressi dell’ingresso dell’ippodromo intorno alle 8,30 del 21 giugno. Illeso per fortuna l’automobilista. Sul posto i motociclisti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Condividi: