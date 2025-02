Auto ribaltata in viale Risorgimento

Auto ribaltata in viale Risorgimento. È accaduto poco dopo le 23 del 7 febbraio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto automobilista e passeggero erano già fuori dell’abitacolo. Sul posto Svs, Misericordia di Livorno e polizia municipale. I due sono stati trasportati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Riproduzione riservata ©