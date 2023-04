Auto ribaltata nella notte in via del Littorale

Sul posto Svs e vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto bloccato nell'abitacolo. Nessun trauma evidente per fortuna per l'automobilista

Auto ribaltata nella notte tra il 7 e l’8 aprile in via del Littorale per cause da accertare. Sul posto Svs e vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo. Nessun trauma evidente per fortuna per l’automobilista.

Condividi: