Auto ribaltata nella notte in via Firenze

Sul posto si sono precipitati per le cure del caso i volontari della Svs intervenuti da via San Giovanni insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia

Un’auto è finita ribaltata sul tettino con le quattro ruote rivolte verso il cielo. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 dicembre in via Firenze. Sul posto si sono precipitati per le cure del caso i volontari della Svs intervenuti da via San Giovanni insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale. Rimasta ferita solo la conducente, ma in maniera lievissima, e leggermente sotto shock per la dinamica dell’incidente.

