Auto ribaltata nella notte in via Goito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente non ha riportato per fortuna conseguenze e non è stato necessario l'intervento del 118

Nella notte tra il 20 e 21 maggio, intorno alle 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito dove un’auto, per cause da accertare, si è ribaltata. Il conducente non ha riportato per fortuna conseguenze e non è stato necessario l’intervento del 118. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.

Condividi: