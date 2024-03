Auto ribaltata su un fianco in via della Valle Benedetta

Sul posto la Misericordia di Montenero che ha trasportato all'ospedale l'automobilista, per fortuna, in condizioni non gravi

Auto ribaltata su un fianco in via della Valle Benedetta. È accaduto nel pomeriggio del 25 marzo. Sul posto la Misericordia di Montenero che ha trasportato all’ospedale l’automobilista, per fortuna, in condizioni non gravi. L’automobilista è uscito fuori strada e dopo l’impatto con un albero la vettura si è ribaltata sul fianco.

