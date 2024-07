Auto ribaltata su un fianco in viale Italia

Sul posto vigili del fuoco, Svs e polizia municipale. Illesi per fortuna conducente e passeggero

Auto ribaltata su un fianco in viale Italia. L’episodio è avvenuto all’altezza dei Bagni Pancaldi, direzione nord. Il conducente e il passeggero sono rimasti illesi, per fortuna. Sul posto vigili del fuoco, Svs e due pattuglie della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Il traffico procede regolato dalla pattuglia della municipale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©