Auto ribaltata su un fianco in viale Italia

Auto ribaltata su un fianco. E’ accaduto in viale Italia nel pomeriggio di oggi dopo la rotatoria di piazza Luigi Orlando, in direzione sud. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118. Traffico congestionato in entrambe le direzioni. L’automobilista, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

