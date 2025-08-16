Auto ribaltata sul fianco in viale del Tirreno
Auto ribaltata sul fianco in viale del Tirreno, all’inizio di Calambrone. E’ accaduto stamattina poco dopo le 7. Sul posto la Svs da Livorno. Possibili iniziali rallentamenti verso Tirrenia per chi stamattina raggiungerà il mare. L’automobilista alla guida, classe 2006, ha riportato traumi al gomito, alle mani e ad un piede ed è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno per gli accertamenti del caso.
