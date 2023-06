Auto ribaltata sul Romito

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo i cui volontari hanno prestato soccorso alla persona che si trovava all'interno dell'abitacolo la quale, però, dopo le cure del caso sul posto ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso

Ancora un ribaltamento sulle nostre strade. Questa volta l’incidente è avvenuto sul Romito, all’altezza di Castel Sonnino, intorno alle 14 di lunedì 5 giugno. Sulla dinamica del sinistro sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo i cui volontari hanno prestato soccorso alla persona che si trovava all’interno dell’abitacolo la quale, però, dopo le cure del caso sul posto ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Traffico a rilento per alcuni minuti, il tempo necessario per rimettere in sicurezza la zona.

Condividi: