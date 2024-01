Auto ribaltata via delle Sedie

Auto ribaltata in via delle Sedie, zona Marradi. E’ accaduto alle 00.20 del 14 gennaio quando è stata allertata la Svs che è intervenuta prontamente sul posto. L’automobilista, classe 2001, ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

