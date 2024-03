Auto sbanda e distrugge cabina dell’Enel sul marciapiede

Una donna alla guida della propria auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro una cabina dell'Enel installata sul marciapiede in via della Meridiana

Una donna alla guida della propria auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro una cabina dell’Enel installata sul marciapiede in via della Meridiana. La conducente è stata soccorsa all’alba di sabato 30 marzo. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo del sinistro è sopraggiunta la polizia municipale.

