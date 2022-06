Auto-scooter, incidente in viale Nievo

Ancora uno scontro in viale Ippolito Nievo all’incrocio con via Zola. Sul posto i volontari della Misericordia che hanno soccorso uno scooterista trasportato al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti in seguito allo scontro con un’auto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia municipale i cui agenti hanno effettuato i rilievi del sinistro stradale e veicolato il traffico rallentato a causa dello scontro.

