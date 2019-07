Auto si ribalta ai Tre Ponti: ferito 21enne

Sul posto i volontari della Misericordia di Livorno, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Divelta la segnaletica verticale ai bordi della strada

Un’auto si è ribaltata all’altezza dei Tre Ponti intorno alle 6,15 di sabato 20 luglio (foto in pagina cortesemente fornite dal nostro lettore Maurizio Capperi). Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con un’ambulanza con medico a bordo, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Da una prima ricostruzione effettuata non sembrano esserci altri mezzi coinvolti nel sinistro. Alla guida della vettura finita con le ruote rivolte al cielo, un giovane di 21 anni trovato già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorritori, trasportato comunque per accertamenti al pronto soccorso di Livorno. La macchina sulla quale viaggiava è finita fuori strada travolgendo la segnaletica verticale posta ai bordi della carreggiata.