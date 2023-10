Auto si ribalta alla curva “Puccio Sterza”

Un’auto si è ribaltata su di un fianco alla curva nota in città come quella di “Puccio Sterza” al Maroccone. I motivi dell’incidente rimangono ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi ma, da una prima ricostruzione, sembra che la persona alla guida abbia perso il controllo del mezzo da solo. Nessuna altra auto infatti è rimasta coinvolta. Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Antignano e una della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le due persone rimaste lievemente ferite all’interno dell’abitacolo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18 di venerdì 20 ottobre. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono preoccupati di mettere in sicurezza la zona.

