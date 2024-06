Auto si ribalta all’uscita di Donoratico

Una vettura si è rovesciata lungo la rampa di uscita, all'interno vi erano 4 persone che sono state soccorse e affidate al personale sanitario presente sul posto

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno in seguito ad un incidente stradale lungo la SS1 Aurelia all’uscita di Donoratico direzione nord intorno alle 5.40. di domenica 9 giugno. Una vettura si è rovesciata lungo la rampa di uscita, all’interno vi erano 4 persone che sono state soccorse e affidate al personale sanitario presente sul posto della Misericordia di Castagneto Carducci. In corso di accertamento le cause.

