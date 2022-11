Auto si ribalta fuori strada, dopo 5 minuti altro incidente: è un frontale

Due incidenti stradali in cinque minuti in via delle Sorgenti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi e i vigili del fuoco

Due incidenti nel giro di cinque minuti sulla strada di via delle Sorgenti a poche centinaia di metri prima dell’ingresso di Nugola. Sul posto, intorno alle 7,40 del mattino di mercoledì 16 novembre, sono stati chiamati ad intervenire i volontari della Misericordia di Livorno sopraggiunti sul posto con il medico del 118 a bordo dell’ambulanza, per una donna del 1984 che, alla guida della sua auto, era finita fuori strada terminando ribaltata. La donna alla guida, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze se non un trauma cranico di lieve entità, ha dichiarato di aver perso il controllo del mezzo per colpa, probabilmente, dell’asfalto bagnato e della pioggia battente che stava scendendo a quell’ora.

Una volta sul posto i volontari della Misericordia, oltre ai vigili del fuoco intenti a mettere in sicurezza la zona e su quattro ruote l’auto finta sul prato a financo della carreggiata, hanno trovato un altro incidente successo proprio alcuni minuti dopo il ribaltamento fuori strada. Questa volta si è trattato di un frontale tra due vetture. Alla guida dei due mezzi una donna di circa 45 anni e un uomo di mezza età. La prima avrebbe dichiarato di aver perso il controllo per colpa, anche lei, del fondo stradale bagnato che avrebbe fatto perdere aderenza all’auto finita nell’altra corsia contro un’altra macchina che proveniva in direzione contraria. Ad avere la peggio la 45enne che ha riportato un trauma toracico da schiacciamento dovuto al contraccolpo della cintura unito allo scoppio dell’airbag. L’uomo alla guida dell’altra auto è rimasto, per fortuna illeso.

Traffico a rilento per alcuni minuti.

