Auto si ribalta in Fi-Pi-Li tra gli svincoli Interporto: muore un giovane di 27 anni

Tragedia nella mattinata di domenica 25 ottobre sulla strada di grande comunicazione, in direzione Livorno. Altri due ragazzi, di 28 e 29 anni, sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale

Un viaggio finito in tragedia sulla Fi-Pi-Li. Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 di domenica 25 ottobre, nel tratto compreso tra gli svincoli di Interporto Est e Interporto Ovest, in direzione Livorno, nel territorio di Collesalvetti. Secondo le prime informazioni, l’auto sulla quale viaggiavano tre giovani si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti. Nell’incidente il ventisettenne sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118, con le ambulanze della Svs di Livorno e della Misericordia di Cenaia, oltre all’automedica. I sanitari hanno tentato di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile e non è stato possibile salvargli la vita.

Gli altri due occupanti della vettura, di 28 e 29 anni, sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente. La notizia è in aggiornamento.

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