Auto si ribalta in Variante

Incidente poco prima delle 15 all'altezza circa dell'uscita Livorno Centro in direzione nord. Per fortuna nessuna grave conseguenza per lei che era alla guida da sola all'interno dell'auto, la donna è uscita illesa dall'abitacolo seppure con molto spavento per l'accaduto

di Giacomo Niccolini

Incidente in Variante, all’altezza circa dell’uscita Livorno Centro, avvenuto poco prima delle 15 in direzione nord. L’automobilista alla guida, classe ’67, secondo la testimonianza di alcuni automobilisti che viaggiavano a pochi metri di distanza e che hanno assistito alla scena prima di prestarle i primi soccorsi, ha urtato, per motivi ancora da chiarire, contro il guardrail a lato della carreggiata e si è ribaltata. Per fortuna, nessuna grave conseguenza. La donna è stata soccorsa da una ambulanza della Misericordia di Livorno Sud e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Traffico a rilento per consentire le operazioni di rimozione del mezzo che ha riportato non pochi danni.

