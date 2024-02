Auto si ribalta in Variante, traffico ko

Un'auto si è ribaltata in Variante in direzione nord-sud. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita di Livorno Centro. Traffico completamente in tilt

Un’auto si è ribaltata in Variante in direzione nord-sud. L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita di Livorno Centro superato il distributore di benzina. Traffico completamente in tilt. Preoccupanti le condizioni del guidatore che, se pur cosciente, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dai soccorritori della Misericordia di Antignano che lo hanno immobilizzato con la barella.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©