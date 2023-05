Auto si ribalta in via dei Pensieri

Un’auto si è ribaltata in via dei Pensieri intorno alle 15,30 del 2 maggio. Ancora da far luce sulla dinamica del sinistro stradale. Alla guida un uomo di circa 70 anni che è stato soccorso dai volontari della Svs intervenuti dalla sede di Ardenza e da quelli della Misericordia di via Verdi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente ad uscire dall’auto. Per fortuna l’uomo alla guida non ha riportato gravi conseguenze ed è stato comunque trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e per le cure del caso dallo staff medico-sanitario di turno.

