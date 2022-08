Auto si ribalta nella notte: ferita 21enne

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a quattro ruote a causa di un colpo di sonno quando si trovava all'altezza di via di Montenero. Soccorsa da Misericordia di Montenero, Misericordia di via Verdi e vigili del fuoco

Una ragazza di 21 anni è stata soccorsa nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto intorno alle 2,30 dai volontari della Misericordia di Montenero, arrivati immediatamente sul luogo dell’incidente, che hanno operato congiuntamente con i confratelli della Misericordia di via Verdi, sopraggiunti in un secondo momento, ed ai vigili del fuoco.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a quattro ruote a causa di un colpo di sonno quando si trovava all’altezza di via di Montenero. La 21enne sarebbe dunque andata ad urtare violentemente contro un palo della luce per poi ribaltarsi su di un fianco (come si vede nella foto in pagina). La guidatrice avrebbe, per fortuna, riportato solo un “trauma da cintura” e, per questo, dopo essere stata estratta dall’abitacolo, è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi: